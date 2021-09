L'Ajuntament de Figueres programa el dia de la Gent Gran l’1 d’octubre. La celebració consistirà en un concert gratuït de la Cobla Orquestra Costa Brava al Teatre El Jardí a les 17.30 hores. Les entrades són gratuïtes però cal fer una reserva a https://figueresaescena.koobin.com o bé de dilluns a divendres de 10 a 13 hores a les oficines del Teatre i els dijous a la tarda.

El Museu del Joguet de Catalunya també s’afegeix a la celebració i durant tot el matí del divendres, 1 d’octubre, la gent gran majors de 65 anys podran visitar el museu de forma gratuïta. El mateix farà el Museu de la Tècnica, que també s’hi afegeix i obrirà les seves portes de les 11 a les 13.30 hores perquè les persones grans hi puguin accedir lliurement.

La regidora de Gent Gran, Ester Marcos, explica que “era necessari que les persones grans de la nostra ciutat poguessin celebrar el seu dia. Han estat les més afectades per la pandèmia i per això els hi volem fer aquest reconeixement”.