L'Alfolí de la Sal de l'Escala acollirà, el 24 de setembre a partir de les 10 del matí, la jornada d'estudi «De què parlem quan parlem de 'novel·la muntanyenca'? Literatura i ruralisme» impulsada per la Càtedra Víctor Català de la Universitat de Girona. L'objectiu d'aquesta és reflexionar i debatre sobre les implicacions de l'ambientació muntanyenca en la literatura catalana, per entendre la manera com Català ho va fer en la seva obra.

A més, es vol recuperar i rellegir la tradició literària iniciada a mitjans del segle XIX i acostar aquesta tendència literària als temps actuals, amb els autors que han revisat la seva obra. Per aquest motiu, a les 10 del matí, s'inaugurarà i es presentarà aquesta jornada i, mitja hora més tard, Enric Cassany, de la Universitat Autònoma de Barcelona, oferirà: «La novel·la muntanyenca al segle XIX: una visió panoràmica».

A les 12 h, hi ha prevista la conferència «El context agrari: modernització, crisi i recomposició del món rural català (1850-1930)», per part d'Enric Saguer de la Universitat de Girona, i a les 12.30 h, Edgar Illas d'Indiana University, presentarà «La muntanya catalana: del pairalisme a l'antropocè».

L'activitat seguirà a la tarda amb Carla Riera de la Universitat de Girona i «El purgatori de l’individu modern: la muntanya a La punyalada, Solitud i La vida i la mort de Jordi Fraginals». Mitja hora més tard, a les 17 h, Gemma Bartolí, de la Universitat Autònoma de Barcelona, exposarà «Dels Noradell als Fraginals: caracterització i evolució de les nissagues muntanyenques». Finalment, a les 18 h, Margarida Casacuberta, també de la UdG, farà «La novel·la muntanyenca a Catalunya i a Europa: influències i confluències».

D'altra banda, i a partir del 29 d'octubre i durant els tres divendres següents, es faràn cicles de converses sobre literatura i ruralisme. Les dates són les següents:

Divendres 29 d'octubre

19.00h. Conversa amb Mercè Ibarz, moderada per Margarida Casacuberta.

Divendres 5 de novembre

19.00h. Conversa amb Antoni Pladevall, moderada per Mariàngela Vilallonga.

Divendres 12 de novembre

19.00h. Conversa amb Miquel Martín, moderada per Anna Perera.

Divendres 19 de novembre

19.00h. Conversa amb Carlota Gurt, moderada per Margarida Casacuberta.