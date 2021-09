En temps de pandèmia i prevenció, l’Ajuntament de Vilabertran recupera aquest cap de setmana la seva Festa de Sant Ferriol, però manté «la suspensió de la popular fira de la Poma de Relleno, que no se celebrarà conjuntament amb els actes festius, com s’havia fet en edicions anteriors», segons han explicat fonts municipals.

La celebració de Sant Ferriol té com a eix vertebrador la música, amb un programa senzill que es repartirà entre la plaça major i la plaça de l’Església. Així, aquest dissabte, a partir de les sis de la tarda, hi haurà un concert amb el grup Xarop de Canya, amb cadires per a tots els assistents.

Diumenge, a les onze del matí, se celebrarà l’ofici solemne dedicat al patró del municipi. Just davant del temple, un cop acabada la cerimònia religiosa, la Cobla Els Rossinyolets oferirà un concert de sardanes. El mateix diumenge a la tarda, a la plaça Major, la festa es clourà amb el concert ofert per Sona Bé.

L’Ajuntament deixa oberta la possibilitat de canviar la programació si hi ha algun canvi en els protocols vigents per la Covid-19.

La Festa també pot ser una bona excusa per visitar Vilabertran i admirar tot el conjunt de la canònica de Santa Maria. A més, tant els veïns com la gent que hi vagi tindran l’ocasió de conèixer el nou parc infantil de jocs que el consistori ha estrenat, aquest estiu, al Parc de Caboques. Un espai pensat per als menors i els seus acompanyats.