Els integrants de la Revolució Jove de Vilafant ho tenen tot a punt per celebrar, avui a partir de dos quarts de set de la tarda, 'La Nit de la Revolució'. Coincidint amb la Festa Major del poble, la de Sant Cebrià, que avui ha comptat amb múltiples activitats, els joves de l'associació han apostat per traslladar, finalment, les propostes cinematogràfiques i musicals a l'espai de l'Àgora, just al costat del pavelló, per evitar la pluja.

A 'La Nit de la Revolució' es podrà gaudir de servei de bar que acompanyarà tots els espectacles que es faran fins a dos quarts d'una de la matinada. Es vendran entrepans freds, begudes, i també crispetes per poder gaudir del cinema a la fresca que, a les vuit del vespre, oferirà la pel·lícula La La Land, apta per a tots els públics.

A les deu de la nit, l'artista altempordanès, Ernest Prana, tornarà a Vilafant per presentar els seus darrers èxits, després de la seva fama a TikTok i a les xarxes socials. I, per últim, a un quart de dotze de la nit, Entresol2na, un grup també empordanès actuarà al mateix espai, després d'haver agradat a Les Nits d'Acústica.

Víctor Grau, un dels integrants de la Revolució Jove de Vilafant, assegura que «des de la Revolució ja ho tenen tot a punt» i que «es respectaran i es mantindran totes les mesures de seguretat necessàries». Grau també recorda que, per a aquells que decideixin anar-hi amb cotxe, al costat de l'Àgora hi ha un aparcament gratuït.