El Manol, Palol Sabaldòria, llegendes i teatre. La fusió dels quatre elements són l’eix de la primera edició de Festivaldòria, un festival d’arts escèniques a Vilafant. Èric Jiménez i Moisés Codines són els impulsors d’aquesta iniciativa que es fa dissabte emmarcada dins els actes de la festa major i que té voluntat de consolidar-se i créixer.

Jiménez i Codines van iniciar trajectòria junts en el grup teatral A Mossegades i darrerament també col·laboren fent visites teatralitzades a la comarca. Durant el confinament va germinar la idea de fer alguna cosa junts a Vilafant, concretament, «un recorregut teatral pel riu Manol». Per fer-ho possible, el primer pas ha estat impartir un taller de teatre per a joves, aquest juliol i agost, al poble on han participat sis joves i una persona adulta. «No ho hem plantejat com unes classes estrictes», explica Jiménez. El material amb el qual han treballat són unes llegendes actuals que conservaven els Amics del Manol i Palol Sabaldòria. Una amb les que s’han basat, sobretot, és obra d’Esther Palomeras, que es va donar a conèixer temps enrere amb la seva primera novel·la, Mont. «L’hem adaptat perquè no estava en format teatral i hem afegit algun personatge», comenta Jiménez. L’obra resultat és Símbia que narra la desaparició d’un nen al bosc, a prop del Manol, on viuen éssers mitològics. El públic pren part activa i des de Palol s’endinsa en el bosc «passant a formar part de l’aventura» dividida en cinc escenes. Es fan tres passis –18.00, 18.20 i 18.40 hores– amb una darrera escena que visionen els tres grups, de nou a Palol. Cal reservar plaça a cialabacanal@gmail.com.

Al voltant de Festivaldòria també s’ha impulsat un concurs d’escriptura de noves llegendes amb el riu, Vilafant i Palol com a eixos. El guanyador o guanyadora es coneixerà dissabte i l’obra es dramatitzarà l’any vinent. El festival es tancarà amb un concert de Marina Prat, a un quart de nou del vespre.