La música sempre té un pes essencial dins la Festa de la Sal de l’Escala. En aquesta edició, com ja va passar l’any passat, no hi ha cap grup estranger convidat, per les dificultats amb els desplaçaments i tampoc hi ha taverna. Tot i això, s’ha decidit mantenir els concerts de música marinera a l’aire lliure, gratuïts però amb l’obligació d’inscriure’s prèviament a través del web de l’Ajuntament.

Les propostes musicals es concentren totes en dissabte. Obre el foc el grup d’havaneres Oreig de Mar, a les 11 del matí, i li segueix el ritme el cor local Indika, a les 12 del migdia. Ja dins la franja de la tarda, a les 7, el consolidat grup d’havaneres La Vella Lola pren el relleu. Amb el dia clos, a les 9 del vespre, la vetllada l’amenitza el trio de cançó marinera i de taverna Tres de ronda, amb Ramon Manent, David de la Higuera i Pol Aumedes, que recull l’herència dels grups històrics de tradició marinera. Finalment, a les 11 de la nit, té lloc la trobada de cançons voramar. Tots aquests concerts populars es fan a La Punta i el públic els pot gaudir assegut.