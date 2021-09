Cada any, durant la Festa de la Sal de l'Escala, els organitzadors aprofiten per homenatjar i agrair a persones que han contribuït, d’una manera o altra, a fer gran aquesta celebració. Justament aquest divendres, a les 7 de la tarda, a l’Alfolí de la Sal, es recorda la figura del fotògraf Miquel Bataller Fàbregas (1942-2020), que va morir recentment, i també s’agraeix l’aportació del seu fill, que també ha immortalitzat amb les seves imatges la festa. Dissabte, a les 11 del matí al mateix Alfolí, s’homenatja Elvira Mata, exdirectora del Museu Marítim de Barcelona i padrina del pailebot Santa Eulàlia, una embarcació impressionant que sovint participa en la Festa de la Sal. Enguany, però, no se’l podrà veure perquè es troba en dic sec, però sí les barques mitjanes de vela llatina Rafael del Museu de la Pesca i l’Odina de Cadaqués.