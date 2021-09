El Festival Còmic no tira la tovallola i es manté, ni que sigui fora del seu calendari primaveral, obrint aquest divendres i fins diumenge la temporada teatral de tardor-hivern a Figueres amb una desena d’espectacles d’humor per aixecar els ànims, sis dels quals són gratuïts. Principalment, són espectacles de gran qualitat d’artistes d’àmbit nacional, ja que les restriccions encara limiten l’accés a les habituals propostes internacionals. Cal destacar l’esperada i exitosa actuació dels irreverents Opposable Thumb que serveix per tancar el festival alhora que l’estrena de matinals d’humor i l’obertura a nous formats amb l’estrena d’un ambiciós concurs de vídeos i mems humorístics en català que porta a Figueres quatre joves influencers –Miquel Montoro, Laia Argelaguet, Maria Bouabdellah i Xavi Rico– que vol servir per atraure les noves generacions.

Xavier Valentí, codirector del festival junt amb Agustí Custey, explica que la idea del concurs va néixer «arran de les dificultats de transitar aquesta pandèmia i de la necessitat de tenir, a part d’espectacles tangibles, formats virtuals». Aquell petit embrió ara s’ha fet gran i ha aconseguit importants avaladors com és la Secretaria de Política Lingüística. «Volíem posar un granet de sorra a la recuperació de la llengua, que ha fet una forta davallada, i ens ha sortit un sac de sorra», afirma Valentí. Només cal dir que el festival entrega 28 premis d’entre 50 i 300 euros. El concurs es vehicula des del canal de Twitch.tv.16jutges amb Random connexions diàries i sessions de deliberacions des de diferents espais de la ciutat. Tot coordinat pels joves Toni Naranjo, Ona Cabello i Lola Fuentes.

Hahaha! Aquest any ho tornem a fer! Hehehe…Programem espectacles plens d’humor per a tots els públics i tipus de riures! Hihihi! I també tenim Hohohós i huhuhús! #FestivalCòmic de #Figueres pic.twitter.com/fRiqmpKK3N — Festival Còmic de Figueres (@festivalcomic) 11 de septiembre de 2021

A banda d’aquesta novetat, el festival manté el cos essencial que és la programació i amb la qual es referma la voluntat d’obrir-se a les noves generacions amb propostes que els facin el pes. És el cas dels nous monologuistes que renoven la troupe d’El Soterrani: Oye Sherman, Ana Polo, Irene Minovas, Raquel Hervàs, Josep Català i Marc Sarrats. També les dues matinals teatrals als Caputxins: Diàriament, el show d’improvisació musicat d’Ovidi Llorente i Jose Malaguilla, de la companyia Tot, i Sóc la Mercè amb la clown Elena Ballester de la companyia Quarta Regional, tota una «revelació», tal com reconeix Valentí, dirigida per Pep Vila a l’estil del primer Teatre de Guerrilla.

Hi ha apostes segures com les de Carles Sans, que arriba al Teatre amb un monòleg sobre les seves aventures amb El Tricicle. Un altre dels escenaris és la plaça Catalunya on actuen els malabaristes LPM, la Cia. Leandre Clown i l’artista de circ Jessica Arpin. La Sala La Cate també és l’altre espai del festival. Aquí hi actuen Meritxell Yanes, amb un muntatge entorn de les demències, El Soterrani i Opposable Thumb. Tanca el programa una nova sessió del ioga del riure amb Pau Martinell al castell de Sant Ferran.