Figueres acollirà el proper dia 17 la presentació del llibre Economia del canvi climàtic, de Joan Vila, president de la comissió d’energia de la PIMEC. L’acte tindrà lloc al Cercle Sport Figuerenc, a les set de la tarda.

Cal demanar prèviament assistència, escrivint (adjuntant nom i telèfon) al correu presentaciollibrejvila@gmail.com.

La publicació pretén ajudar el lector a comprendre els camins per resoldre la crisi climàtica que pateix la Terra. Lluny de basar-se només en els canvis tecnològics, passa revista als problemes econòmics que fan que la tecnologia no sigui capaç de frenar ella sola l’augment de concentració de CO2 i altres gasos causants de l’escalfament del planeta. Algunes de les propostes que hi figuren són estrictament econòmiques i fiscals, com taxar les matèries primeres i despenalitzar el valor afegit, altres són financeres, com reduir el crèdit al consum.