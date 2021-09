El diumenge 26 de setembre el Centre Excursionista Empordanès organitza la seva popular Festa de Bassegoda, que enguany celebra la 44a edició. La festa tindrà lloc a l’ampli prat del Casalot.

El cartell proposa diferents activitats per reivindicar la cultura popular així com el territori i els seus valors. En aquest sentit la jornada començarà amb una passejada temàtica sobre la vida dels Maquis i la resistència al massís del Bassegoda que anirà a càrrec de l’activista Josep Maria Tegido Mallart, més conegut com a Gustinet.

Per reivindicar el territori en el context actual el Centre Excursionista Empordanès ha convidat a Maria Crehuet per ser la pregonera de la festa. L’exalcaldessa d’Ordis i actualment al capdavant de la sectorial d‘Energia i Transició Energètica de l’Associació de Micropobles de Catalunya i del qual en fou presidenta, fa temps que alerta del risc que corren els pobles davant l’allau de projectes eòlics que amenacen el paisatge empordanès, i del perill que corren els connectors biològics entre el Pirineu i la Mediterrània, així com els corredors d’aus migratòries i la sostenibilitat dels pobles.

Així mateix la festa comptarà amb la tradicional arrossada popular i música. El concert-vermut anirà a càrrec dels «Oju Sound» i la seva proposta de música electrònica de dub-step. El trio de folk Brunzit protagonitzarà el ball de tarda abans de cloure la jornada amb la tradicional estirada de corda.

Els accessos estaran marcats per arribar-hi des del poble d’Albanyà.