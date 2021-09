L’escriptor Víctor Garcia Tur va guanyar el premi Sant Jordi 2021 amb la novel·la L’aigua que vols, una història amb la qual reflexiona sobre la família, la memòria i la mort digna, però també sobre la llengua i la identitat. Per encetar la temporada de tardor-hivern, la biblioteca de Figueres acull la seva presentació aquest dimecres a les 7 de la tarda, en un acte organitzat per Òmnium Cultural i on cal inscriure’s per poder assistir.

No és l’única presentació literària de la setmana a l’equipament figuerenc. Aquest dimarts, també a les 7 de la tarda, l’historiador figuerenc Enric Pujol pren la paraula per presentar Quadern de cel·la. Apunts de darrera hora, de Pere Solà Gussinyer, editat per Llop Roig. Es tracta d’un dietari de presó escrit al llarg del setembre i les dues primeres setmanes d’octubre de 1909, una crònica d’una vida on el personatge repassa la seva biografia, infància, família, el temps a l’escola, la vida laboral i les escaramusses en la militància política.

També divendres, a les 7 de la tarda, es presenta Cinquanta diaris de confinament i una carta inesperada del figuerenc Joan Mier a la Casa de Cultura de Llançà. El volum, editat per Círculo Rojo, va ser escrit durant la reclusió obligada que vam patir el 2020 i inclou una sèrie de delicades il·lustracions fetes per Gemma Mier.