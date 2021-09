El Cineclub Diòptria reprèn aquest dijous a La Cate la seva activitat després de l'estiu i ho fa amb Dani Karavan, documental sobre l’artista israelià que va realitzar un monument a Portbou en homenatge a Walter Benjamin.

Es tracta del primer documental d'un cicle que s'inaugura aquest dijous i s'allargarà fins a l'octubre. La projecció de Dani Karavan es fa en col·laboració amb el Museu de l’Empordà i amb la presència de l’artista altempordanès Jordi Mitjà. Les entrades per poder assistir-hi (gratuïtes) s'han exhaurit dos dies abans de la projecció.

Dani Karavan

El documental és un viatge emotiu i sense filtres per la llarga trajectòria d’un artista universal que veu com el seu cos es va afeblint mentre lluita per seguir creant amb la mateixa passió del primer dia. Un retrat carregat de sentit de l’humor, sobre un creador amb una sensibilitat única per dotar de vida pròpia els espais urbans i naturals on treballa.

L’evocador Memorial que l’artista israelià Dani Karavan va realitzar a Portbou en homenatge a Walter Benjamin amb motiu del 50è aniversari de la seva mort, permet copsar la senzillesa de l’art de Karavan en tota la seva magnitud.