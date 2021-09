La Festa de la Sal de l'Escala 2021 començarà, el dia 17, a les 19 hores, a l'Alfolí de la Sal, amb un homenatge a Miquel Bataller i Fàbregas (Girona, 1942 – l’Escala, 2020) i al seu fill, Xavier Bataller, ambdós fotògrafs molt vinculats a les activitats i la vida social de l’Escala de les darreres dècades. Durant l’acte també es presentarà el llibre Notes per a un manual de la pesca a l’Empordà, de Francesc de Villanueva (1928). Edició i estudis a cura d’Enric Prat, Pep Vila, Lurdes Boix i Alfons Garrido. Inclou, a més, un concert de cançons marineres a càrrec de Samuel Arderiu.

El gruix central de la Festa, com és habitual, es fa el tercer dissabte de setembre. Com ja va passar l’any passat, no es poden fer activitats tradicionals que reuneixen un nombrós públic, com són la demostració d’oficis artesans a la Platja o les danses, sinó que s’organitzen diverses activitats amb control d’aforament i inscripció prèvia.

Novetats

Aquest any s’incorporen algunes novetats. Una d’elles és la inauguració de la museïtzació de la barraca de pescadors de la Creu, aquest dissabte 18 de setembre, a les 10. Durant el darrer any s’ha fet alguna visita guiada des del Museu de l’Escala, però a partir d’ara, s’hi ha incorporat diverses peces que era tradicional que els pescadors guardessin en aquestes antigues barraques i la visita s’incorpora a les rutes del patrimoni que es fan des del Museu, amb reserva prèvia.

El mateix dia, a les 11 hores, es presentarà el llibre El nansaire, primer volum de la col·lecció Els oficis de la Festa de la Sal. A més, es farà un homenatge a Elvira Mata i Enrich, exdirectora del Museu Marítim de Barcelona i padrina del pailebot Santa Eulàlia, i Josep Tero interpretarà la cançó del Nansaire en el català de l’Alguer.

Una altra de les novetats serà la presentació, també dissabte 18 de setembre, a les 18 hores, del conte il·lustrat Petita història de la Festa de la Sal de l’Escala, a càrrec de Lurdes Boix i de Pilarín Bayés. Es tracta d’una història que narra de forma amena com viuen la festa dos nens i els seus avis.

Durant la jornada també s’ha programat un doble concert d’Oreig de Mar i Cor Indica (18 de setembre, 12 a 14h) i de La Vella Lola i Tres de Ronda (18 de setembre, 19 a 21h), així com una demostració de tallers d’oficis artesanals (nanses, cistelleria, barquetes de suro, nusos mariners i remendar xarxes).

Tant dissabte com diumenge, estan previstes visites guiades a la cova de la Sal amb la barca de mitjana de vela llatina Rafael, així com visites guiades a la casa de pescadors de Can Cinto Xuà i la presentació d’un vídeo sobre els 20 anys del grup de danses La Farandola.

Per participar a qualsevol de les activitats programades, cal fer reserva prèvia d’entrada a inscripcions.lescala.cat.

En cas de mal temps, els concerts i la presentació del llibre Petita Història de la Festa de la Sal, es faran a la Sala Polivalent.