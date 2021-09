Vilafant celebrarà, el cap de setmana vinent, la seva Festa Major. Els actes començaran el dijous 16 de setembre, amb la marxa nòrdica pels voltants de Vilafant, a partir de les 18.30 h, i amb la visita cultural: Vilafant 1900, que sortirà de la torre d'en Soler.

L'endemà, divendres 17 de setembre, hi haurà la tradicional cercavila de Gegants, a les 18.30 h, que l'acompanyarà la Colla Gegantera del poble, Els rajolers. A les 20 h, es farà el pregó, a càrrec del personal sanitari del CAP de Vilafant a l'espai del Cau i, posteriorment, a les 21.30 h, Orquestra Maribel agafarà el protagonisme per oferir un concert amb versions dels anys 80 fins a l'actualitat a l'aparcament de l'església de Sant Cebrià.

El dissabte 18 de setembre ja hi haurà activitats des de les 10 h, amb partits de bàsquet organitzats pel CE de Bàsquet Vilafant i amb vòlei platja popular que es farà a la pista de vòlei sorra del pavelló. Una hora més tard, tindrà lloc el 13è circuit viari, i a les 16 h, la típica baixada de carretons, que enguany arriba a la 12a edició.

A les 18 h del mateix dissabte, hi haurà teatre amb Festivaldòria, que ja han compartit, a través de les xarxes socials, els preparatius. Mitja hora més tard, la Revolució Jove de Vilafant ha programat quatre activitats diverses per animar els més joves. A partir d'aquella hora, s'obrirà la Nit de la Revolució, i a les 20 h es veurà la pel·lícula La La Land, al cinema a la fresca que muntaran a l'aparcament de la mateixa església. A les 22 h, l'alt-empordanès Ernest Prana oferirà el seu concert, i a les 23.15 h, ho faran els també empordanesos, Entresol2na.

Per acabar la festa, el diumenge s'ha programat el 4t torneig de futbol sala, a partir de les 10 h, el 2n de vòlei platja, i una visita teatralitzada a Palol. A les 11 h, hi haurà cursa d'obstacles per a tota la família, a les 11.30 h, missa musicada, a les 12 h, concert de sardanes amb la Cobla Sol de Banyuls, i finalment, a les 18.30 h, espectacle familiar amb Atrapasomnis.