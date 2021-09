El guitarrista internacional de rock progressiu Jordi Sandalinas de Santa Cristina d'Aro aterra de nou als escenaris per obrir camí “post pandèmia” a la seva carrera músical. En aquest cas tocarà aquest dissabte dia 11 de setembre a les 20h al club Las Vegas Music Hall de Sant Feliu de Guíxols juntament amb la violoncel·lista banyolina Tonna Tristania en un concert en format acústic.

L'artista farà un repàs a la seva discografia i presentarà temes dels seus darrers treballs: Insight (2009), Aquell Estiu (2013), Sons of Orion (2017), Songs for the New Lemuria (2020) i del nou treball anomenat Waiting for the Ocean Messiah (2021/2022). El cellista català ha estat dels pocs músics de que ha editat l'any 2005 el seu debut discogràfic (Living on the Edge) amb tres discogràfiques internacionals (Massacre Records, Nightmare Records i Art Music), participant també en concerts i gires per Europa amb el grup americà House of Lords, compartint cartell fins I tot amb Scorpions, Michael Schenker, Yngwie Malmsteen, Yesterday and Today, per tota Espanya.

Pels assistents al concert de Sant Feliu de Guíxols es presentarà en exclusiva el video del nou single de Jordi Sandalinas Acoustic Project “I would never let you go”.