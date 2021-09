El festival Mirador Photo Garrigàs 2021 se celebra del 10 al 26 de setembre amb un retorn als orígens de la fotografia, a partir de la cambra fosca (obscura), les càmeres analògiques i el pas a digital. Els organitzadors s'han plantejat fer homenatge a la fotografia, amb una tècnica molt curosa com és saber fer fotos en blanc i negre, tant en el seu encant que té actualment i amb el pas dels anys com en la nostàlgia que ens porta a temps enrere.

Mirador Photo Garrigàs parteix d’una iniciativa dels fotògrafs Miquel Ruiz i Josep Oliva l’any 2013, i vol ser un punt de trobada on professionals, artistes o aficionats a la fotografia puguin compartir el seu treball, els projectes i les seves idees i aficions. «La pretensió és gaudir, viure i sentir la fotografia d’una manera popular i senzilla, en un entorn rural empordanès, sense cap més esperit de lucre ni benefici que enriquir-se compartint els treballs i projectes de tots aquells que estimen la fotografia i que la volen fer més accessible socialment», asseguren els organitzadors.

Enguany, el Festival Mirador Photo de Garrigàs celebra la seva novena edició emmarcada en un context de Covid-19, com l’any passat, que ens ha obligat a replantejar les activitats per fer-les el màxim de participatives, atractives i segures alhora, totes les activitats es desenvoluparan al voltant de l’art de la fotografia i enfocades a temàtiques complementàries, amb participació del públic amb totes les mesures de la Covid pertinents, i retransmeses en línia a les xarxes socials.

Una reivindiació a l’ull femení:

Dins la fotografia, existeix el fotògraf, però també la fotògrafa. Per això, en aquesta edició es proposen dues xerrades de fotografia de fotògrafes, les quals tenen la seva percepció vers la fotografia, les seves tècniques, com ho fan, quina percepció tenen, el que han exposat i què suposen les noves tecnologies dins la fotografia.

El programa d'aquesta novena edició del festival inlcou dues exposicions: El projecte fotogràfic «Mir-art-te & Em-poder-art», de Lluís Carballo i Cèlia Mach (sala vella del local social). I «La resposta», projecte fotogràfic guanyador de la divuitena edició del Premi Joves Fotògraf(e)s, realitzat per Oriol Roura (sala Josep Masoliver del centre 1 d’octubre).

A més, del 10 al 22 de setembre concursos oberts a tothom. Per una banda, el Concurs de fotografia, Garrigàs i voltants, amb l’ull sobre el blanc i negre. Aquesta temàtica està dotada amb tres premis en metàl·lic, 150 €, 100 €, 50 €, respectivament. Per una altra banda, el sorteig a Instagram amb A qui portaries a Garrigàs per veure l’encant i les vistes de l’Empordà? Aquest sorteig vol donar a conèixer Garrigàs i voltants de la manera més senzilla possible, on qualsevol pot guanyar, fent una foto de Garrigàs o voltants, etiquetant usuaris a qui els agradaria veure Garrigàs i voltants. El premi és de 100 € i la foto guanyadora s'escollirà aleatòriament, amb l'etiqueta #miradorphoto2021.

Altres activitats programades en aquesta edició són:

El dissabte 18 de setembre, el aller “Retorn als orígens, el blanc i negre”, obert al públic, i, el dissabte 25 de setembre, el taller "L’ull femení", amb dues fotògrafes, dues visions diferents de captar l’ull, portfoli, presentació, tècniques i consells de cada ponent. Els tallers són oberts al públic amb les mesures anticovid pertinents, retransmès en directe a les xarxes socials. El diumenge 26 de setembre es fa una xerrada de cloenda a les 12 del migdia.