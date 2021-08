El Convent de la Mercè de Castelló d’Empúries ha acollit aquest dilluns, 30 d'agost, el Festival Terra de Trobadors 2021, que se celebra els dies 10, 11 i 12 de setembre. Amb el lema “Fam pesta i epidèmies: Lo bon any primer” arrancarà una edició especial del festival marcada per la pandèmia en tots els sentits. A l’acte hi ha assistit l’alcalde, Salvi Güell; la regidora de cultura, Xon Hugas; i el director artístic del Festival, Guillem Fernández-Valls; que han presentat una programació amb espectacles, concerts, tallers i activitats diverses que tindran lloc durant els tres dies. El format del festival és reduït, però, segons l'organització, amb una programació igualment atractiva.

La proposta cultural i festiva, amb el suport de la Coordinadora de Terra de Trobadors de Castelló d’Empúries, comptarà aquest any amb més de 50 activitats de diferents disciplines artístiques, entre teatre, música, circ o dansa, entre altres. També hi haurà recreacions històriques, combats de cavallers, conferències, concerts i altres propostes. Per tal de poder adaptar el festival a les mesures sanitàries, s’han ideat activitats de curta durada i simultanis que permetin als visitants gaudir de diferents espectacles en un dia. L'aforament limitat, hi haurà control d'accés i caldrà reservar entrada per assistir a les activitats, amb l’objectiu d’evitar aglomeracions i mantenir la distància entre els assistents. És per això que el sopar medieval, el mercat, les cercaviles i les tavernes de les entitats han quedat excloses de la programació d’aquesta edició.

Fam pesta i epidèmies: Lo bon any primer

La situació actual de la pandèmia provocada per la Covid-19 ha inspirat la temàtica d'aquest 2021 del festival, basada en la situació viscuda a mitjans del segle XIV a Europa i caracteritzada per un seguit de successos que van comportar efectes devastadors en la població. Una onada de fred glacial, una producció d’aliments estancada o l’arribada de la pesta negra i altres malalties van desencadenar una forta crisi. A la corona d’Aragó, aquesta època de crisi, passà a l’imaginari col·lectiu com “lo mal any primer”.

Els organitzadors han explicat que, amb la intenció d’oferir una imatge de superació, s’ha adaptat el lema a “lo bon any primer”, per tal de mostrar la capacitat d’adaptació, de col·laboració i les ganes de recuperar i tirar endavant un festival d’aquestes característiques que compta amb la implicació dels ciutadans i ciutadanes del municipi. En aquest sentit, les recreacions històriques de l’esdeveniment, com són sobretot les protagonitzades per les entitats, giraran entorn a aquesta temàtica en una època històrica que se situa a mitjans del segle XIV (1348) amb l’Infant Ramon Berenguer (1342-1364) com a Comte d’Empúries i Pere III el Cerimoniós (1336-1387) Rei de la Corona D’Aragó.

Així, l’espectacle inaugural, el torneig de cavallers, a càrrec del Grup Cavallista de Castelló d’Empúries; el despertar de les bruixes o la batalla campal, amb Despertaferro i Arquers del Comtat; estaran contextualitzats en aquesta època.

De la mateixa manera, el Cicle de conferències “Miquel Pujol Canelles”, organitzadt conjuntament pel Centre d’Estudis Trobadorescos de l’Ajuntament de Castelló d’Empúries i per l’Institut de Llengua i Cultura Catalanes de la Universitat de Girona, versaran sobre la temàtica escollida per a l’ocasió.

Durant els dies del festival, s’oferiran, com cada any, tres conferències a càrrec de catedràtics, professors i investigadors de diferents universitats catalanes, i també es presentarà el número 20 de la revista Mot so razo. La conferència inaugural “Una pandèmia d’altres temps: la pesta” anirà a càrrec de Lluís Cifuentes, Doctor en Història Medieval per la Universitat Autònoma de Barcelona i professor de la Universitat de Barcelona, que tractarà l’arribada de la pesta negra a la Corona d’Aragó l’any 1348 i les greus conseqüències socials i econòmiques que va tenir.

Completaran el cicle Antònia Carré, Doctora en Filologia Catalana (UOC-UB), que oferirà la conferència “Pesta amb literatura. Del Decameró a l’Espill”, que versarà en la forma en què la literatura catalana medieval ha mostrat els períodes i les conseqüències de les epidèmies. I, per últim, Pol Bridgewater, Doctor en Història Medieval (UB), oferirà la tercera conferència amb el títol “Govern, hospitals i assistència a l’Edat Mitjana: una història de poder”. El diumenge, 12 de setembre, al matí es presentarà també la novel·la històrica Palau del vent de l’escriptor castelloní Pere Llovet Planas, basada en la història del comtat d’Empúries.

La programació d’aquest any continuarà amb una de les línies de treball iniciades ja en l’edició de 2019 i que tenia l’objectiu de potenciar la participació activa dels visitants. Amb aquesta intenció hi hauran diverses propostes com són el taller de lluita escènica medieval, el taller de dansa oriental, el taller de dansa i percussió o el tir amb arc.

De la mateixa manera, els organitzadors han volgut destacar l’aposta clara per les activitats per a famílies, el públic més nombrós de l’esdeveniment, amb els espais de joc per a la primera infància, espectacle de titelles, la guerra de catapultes, el carro de les Trementinaires, l’espai munta titelles, la gimcana fotogràfica o els contes medievals, entre d’altres.

Salvi Güell, Xon Hugas i Guillem Fernández-Valls han volgut posar en valor, una vegada més, el paper de les entitats que preparen els seus espectacles exclusius per aquests dies com La Cort d’Empúries amb “Les aventures del Doctor Simó i la meuca de Castelló” i “el carro dels morts” o “Ballar en temps de pandèmia” de l’Esbart Dansaire que, sumats a les propostes de companyies professionals i a les ja esmentades anteriorment, ompliran d’activitats els dies del festival.

La música, un imprescindible del Festival

La música ha tingut sempre una gran presència al Festival Terra de Trobadors. Des dels inicis, grups de renom han ofert concerts i animació pels carrers del centre històric i en aquesta edició, entre ells, el públic hi tornarà a trobar cares conegudes com “Els Berros de la Cort” o el grup “Sübitus”, aquests últims encarregats de donar el tret de sortida al festival d’enguany.

Amb el pas dels anys, altres propostes han anat sorgint i algunes s’han consolidat, com és el cas del cicle So de Lonh, que en aquesta ocasió celebra la sisena edició. El cicle es dedica principalment a la divulgació de les músiques medievals organitzant concerts comentats, conferències o cursos. Aquest any proposa dos concerts: Iacobi Victoria, a càrrec d’Egeria Voices; Senti un gran romore, a càrrec de Locus Desperatus; i una conferència que porta per títol Ministrers i música a la Corona d’Aragó medieval: estampes d’un corpus de documents, d’Anna Alberni (ICREA/Universitat de Barcelona).

Per altra banda, al Convent de Sant Agustí, tindrà lloc el concert “Despertant instruments adormits” a càrrec d’Antoni Madueño i el conjunt L’Incantari, format per Arturo Palomares, Luzia Samitier i Ana Cerezo), un concert de cançons de trobadors i polifonies primitives, en el marc del projecte Awakening Sleeping Instruments amb el suport del Programa Cultura Creativa de la Unió Europea.

«Volem destacar també el concert de música sefardí a la Sinagoga del Puig Mercadal, amb Rusó Sala i Míriam Encinas. Per últim, estem contents de poder comptar amb l’actuació de la Coral Castellonina i el concert que porta per títol “Cançons en temps d’epidèmia”», han dit els organitzadors.

Exposicions i visites guiades

Durant els dies del festival, els visitants també tenen l'opció de visitar les exposicions permanents dels museus del municipi i fer les visites guiades que proposen expressament per a l’esdeveniment. L’Ecomuseu Farinera, el Museu d’Història Medieval de la Cúria-Presó, s. XIV, la Basílica de Santa Maria o la Sinagoga del Puig Mercadal tindran obertes les seves portes tots tres dies. Per altra banda, també hi haurà la possibilitat de visitar mostres organitzades de forma exclusiva per a l’ocasió: l’exposició d’armadures medievals i el campament de soldats a càrrec d’Alma Cubrae; o l’exposició d’instruments musicals medievals, a càrrec de Clustrobar Antonio Madueño, que oferirà també un taller de construcció d’instruments medievals al Convent de Sant Agustí.

Mantenir l’esperit de la festa en temps de la Covid

Els organitzadors expliquen que, des del moment que la coordinadora va decidir tirar endavant el festival aquest setembre, s’ha treballat en la seva adaptació a la situació actual mantenint l’essència de Terra de Trobadors. «Tot i que aquesta havia de ser la trentena edició, s’ha optat per portar a terme una edició especial que permeti mantenir viu l’esperit de la festa i ajornar un any més el trenta aniversari». han comentat.

També hi han afegit: «L’organització dels grups de treball a distància i la participació de les entitats, tot i la dificultat que ha suposat, han permès confeccionar una bona programació tenint en compte la situació en la que ens trobem. En aquest sentit l’alcalde de la localitat, Salvi Güell, ha manifestat que “estem molt contents de poder reprendre el festival encara que sigui en aquest format reduït. Volem agrair a les entitats l’esforç i les ganes que hi han posat per aconseguir tirar endavant aquesta edició”. Per altra banda, ha volgut remarcar la necessitat de respectar les mesures en tot moment perquè el festival es desenvolupi de forma segura».