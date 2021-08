Els centres artístics Lumière d'Encre (Ceret) i NegPos (Nimes) així com el centre de creació visual Aladeriva (Portbou) presenten la sisena edició de FotoLimo, un festival transfronterer de fotografia i arts visuals on el tema principal és la frontera, abordada en el sentit més ampli de la paraula. El festival té lloc entre les ciutats de Cerbère i Portbou de l'17 a el 26 de setembre.

FotoLimo té la particularitat de ser l'únic festival transfronterer de fotografia i arts visuals d'Europa amb, a cada costat de la frontera franco-catalana, les localitats de Portbou i Cerbère. Ofereix un espai de reflexió per pensar la frontera com un espai de connexió i no de separació, fomentant la creació artística, l'educació i la investigació al voltant de les seves múltiples manifestacions.

En la seva sisena edició, FotoLimo presenta exposicions d'artistes consolidats com Sanne de Wilde amb "L'illa dels daltònics", un retrat dels illencs de Micronèsia amb discapacitat visual en què l'artista convida a l'espectador a entrar en un món de somnis de colors, o Lourdes Grobet amb "Equilibri i resistència - Estret de Bering", que evoca l'esperit dels primers grups nòmades i posa en relleu com l'espai virtual redefineix la mobilitat de l'ésser humà en l'actualitat.

El festival també presentarà als artistes emergents seleccionats entre les 400 propostes rebudes després de la convocatòria de projectes "Fronteres interiors", Sina Niemeyer, Giulia Ferrari, Lucie Hodiesne, Gabriela Rivera Lucero i Irina Shkoda, així com els tres projectes convidats dels artistes Yanahara Mauri, Jean-Pierre Hercourt, John Kalapo.

Els col·lectius també estaran en primer pla amb RUIDO Photo exposant "The Backway", un projecte transmèdia sobre les principals rutes migratòries d'Àfrica a Europa basat en investigacions periodístiques i imatges documentals, i "Mirades Creuades" de "Collective 220" és una narració fotogràfica que explica la història del territori algerià en la seva multiplicitat. En el marc de la convocatòria "Frontera", oberta als alumnes i ex alumnes de l'escola de fotografia L'Observatorio de Barcelona, ​​es presentarà a Portbou una selecció de 30 fotografies sobre el tema de les fronteres, abordat en el sentit més ampli del terme.

El programa presentarà el treball de les residències d'investigació artística en què ha participat FotoLimo:

Amb l'artista Viven Ayroles , produït durant una residència en col·laboració amb el Memorial del Camp de Rivesaltes, al 2019.

, produït durant una residència en col·laboració amb el Memorial del Camp de Rivesaltes, al 2019. Amb el treball d' Agata Skupniewicz del programa LandLimo 2019 a Casa Planas (Mallorca) amb el suport de l'Euroregió Pirineus Mediterrània.

del programa LandLimo 2019 a Casa Planas (Mallorca) amb el suport de l'Euroregió Pirineus Mediterrània. Amb la iniciativa "Constellations, regards interméditerraneens", amb els fotògrafs Noa Morales, Sergi Conesa i Angèle Dumont, en col·laboració amb les associacions Lumière d'Encre (Ceret, Occitanie), Es Far Cultural (Es Mercadal, Menorca), JISER (Barcelona, ​​Catalunya) i amb el suport de l'Euroregió Pirineus-Mediterrània en el marc del fons de suport Covid-19.

El programa d'aquesta edició inclou també projeccions, conferències i taules rodones. André Rouillé, amb "La fotografia digital, una força neoliberal", en col·laboració amb l'Escola d'Estiu Walter Benjamin, reflexionarà sobre els nous usos de la fotografia digital com a fet social, i Mónica Parra presentarà el seu llibre "Migració i resistir", un testimoni vital i imprescindible de la realitat de la crisi humanitària que es viu actualment al nostre continent.

El festival d'aquest any comptarà amb lectures de portafolis amb professionals de la fotografia, comissaris i directors de centres d'art francesos (Nathalie Giraudeau, Valérie Mazouin, Éric Sinatora, Patrick Clanet, Nicolas Havette i Claude Belime) i activitats de fotografia participativa dirigides per l'artista i terapeuta espanyola Ainhoa ​​Valle.