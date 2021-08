La vint-i-unena edició del Festival Internacional de Teatre Amateur de Girona (FITAG) ja s’ha enlairat. Ha estat aquest dimarts al vespre, al Teatre Municipal de Girona, amb l’espectacle La comedia de las Lalis. Protagonitzada per actors catalans i extremenys, l’obra s’ambienta en el fenomen de «la moguda» a Barcelona als anys vuitanta. En la inauguració, hi han participat el vicepresident segon i diputat de Cultura de la Diputació de Girona, Albert Piñeira; el vicealcalde, regidor de Cultura a l’Ajuntament de Girona i també diputat, Quim Ayats; el nou director dels Serveis Territorials de Cultura de la Generalitat a Girona, Josep Calataiud, i el mateix director del FITAG, Martí Peraferrer.

Fins dissabte vinent, el FITAG 2021 tindrà lloc en diferents espais de la ciutat de Girona i també a Llançà, Lloret de Mar, Maçanet de la Selva, Palamós, Sant Gregori, Sant Pere Pescador i Vidreres. L’eslògan d’aquest any és «The Fitag Flights Again, Welcome a board»: el festival torna a aixecar el vol, i ho fa amb il·lusió.

Les restriccions motivades per la pandèmia han fet que avui el públic només omplís la meitat del Teatre Municipal. De fet, per a cadascun dels trenta-vuit espectacles programats, el festival ha limitat l’aforament al 50 %. La comedia de las Lalis és farcida d’equívocs, amb números musicals i coreografies. Està protagonitzada per personatges underground, burgesos i unes aventureres vingudes de Mèrida i acabades d’arribar a Catalunya. La comèdia és una coproducció de la Confederación de Teatro Amateur (Escenamateur), la Federación de Asociaciones de Teatro de Extremadura (FATEX) i FITAG, i ja es va presentar al juliol a Extremadura. Demà, a les 19.30 hores, hi ha programada una altra funció, al mateix Teatre Municipal. En aquest cas, les entrades també s’han exhaurit. L’espectacle també es podrà veure divendres, a les 21.00 hores, al Teatre de Lloret de Mar.

En la seva intervenció, Albert Piñeira ha agraït la implicació dels grups i institucions en el festival i ha recordat que el FITAG és «cultura en viu, una plataforma d'oportunitats i intercanvi cultural». En aquest sentit, ha reivindicat la importància de la xarxa de FITAG Municipis per afavorir aquesta retroalimentació entre els grups amateur de la demarcació i els d'altres indrets. També ha remarcat la «riquesa» de les comarques gironines en l'àmbit dels festivals, i ha ressaltat que hi ha un «pòsit de grups amateur a cada racó». D'altra banda, Albert Piñeira ha valorat la situació actual del sector cultural en el context de la pandèmia: «L'any passat va ser un any difícil per a la cultura en viu. Ho continua sent. L'activitat cultural no està normalitzada, però és millor que la del 2020».

La programació del FITAG es pot consultar a www.fitag.cat. Per mitjà del mateix web, es poden reservar les entrades. Alguns dels espectacles són gratuïts i d’altres, de pagament (amb un preu màxim de 5 euros).

La previsió inicial era que participessin en aquesta edició del FITAG vint-i-set grups d’actors de teatre amateur. Finalment, però, per motius vinculats a la pandèmia, en seran menys: vint-i-cinc. Els grups que han estat baixa són de Colòmbia i el Marroc i els seus espectacles se substituiran per funcions d’altres grups internacionals. Entre aquests, n’hi ha de l’Argentina, Cuba, Suïssa, Geòrgia, Israel i altres punts de l’Estat (Astúries, Castella-Lleó, Galícia, Extremadura, Navarra, Madrid, Andalusia i el País Valencià).

A causa de la situació de la pandèmia, els grups catalans hi tornen a tenir un protagonisme especial. N’hi ha de Sant Julià de Ramis, Girona, Vilobí d’Onyar, Figueres, Maçanet de la Selva, Anglès, Puigcerdà, Campdevànol, Terrassa, Calaf i Gavà.

Entre les novetats d’enguany, el FITAG incorpora un espai a Girona, El Foment de Girona. Hi actuarà la companyia La Funcional Teatre de Figueres, que per primera vegada participarà en el FITAG amb El regne de les dones. Així mateix, es recupera el Petit FITAG, i l’Obra Social ”la Caixa” torna a incorporar-hi dues propostes de teatre social amb funcions especials per a fundacions.

La Diputació organitza el FITAG amb el suport de la Casa de Cultura, l’Ajuntament de Girona, la Generalitat de Catalunya i l’Obra Social ”la Caixa”. També hi col·labora el Grup Excursionista i Esportiu Gironí (GEiEG), que ofereix als seus socis les entrades per als espectacles a un preu reduït.