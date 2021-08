La desena edició del Got Solidari de l'Acústica destinarà els beneficis que s’obtinguin amb la seva venda a Càritas Interior Empordà. Marià Lorca, president de Càritas Figueres, es mostra molt agraït per haver estat l’entitat escollida i afirma que «en aquests moments, tot el que sigui rebre donacions és molt necessari per a totes les entitats que fem aquest tipus de feina».

Aquest any, el Got Solidari, apadrinat per Gran Jonquera Outlet&Shopping, arriba a la seva desena edició, un fita que demostra de nou el compromís del festival amb les entitats de caràcter social de Figueres.

Des de Càritas s’impulsen fins a 16 projectes a Figueres i disposen de 7 tècnics i 140 voluntaris. «La base important de tot, el que dona la força, és la quantitat de voluntaris que tenim. La voluntat de la gent perquè tirin endavant les coses té un valor incalculable», expressa amb gratitud l’exalcalde de Figueres.

Molt sovint, es coneix Càritas per repartir aliment o roba a qui més ho necessita, però la seva tasca, com demostren tots els seus projectes, va molt més enllà. Lorca explica que «tots els projectes serveixen per donar suport i acollida, escoltar la gent i ajudar totes aquelles persones que ho necessiten», i afegeix que «cal donar a conèixer tota la feina que fa l’entitat».

Entre les accions que es fan des de Càritas també destaca el reforç escolar, la preparació i l’ajuda en la cerca de feina..., o el projecte Pati, en el qual s’ajuda dones que estan soles amb fills. Marià Lorca diu que «la nostra il·lusió seria poder fer més projectes, si no en fem més és perquè no podem». El president de Càritas Figueres també mostra el seu pensament dient que «Figueres necessita projectes com l’Acústica perquè revifi».