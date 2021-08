Port de la Selva gaudirà aquest vespre del concert líric de Jordi Cortada i Enivia Muré, amb l'acompanyament al piano per Josep Buforn.

La proposta és avui, 15 d'agost, a les 20 h a l'Espai Port del municipi. Les entrades es poden comprar a l'oficina de turisme, per telèfon o a través del web per un preu de 5 €.

Hi haurà aforament limitat i la mascareta serà d'ús obligatori per tal de respectar les mesures de seguretat imposades per la pandèmia.