La cantant figuerenca Mónica Naranjo puja aquest divendres a l'escenari Unicaja Banoc, al llom del Castillo Sohail del Marenostrum Fuengirola, a Màlaga. L'artista hi presenta "Puro Minage", el seu nou espectacle "únic i íntim". Es tracta d'un recital a piano i veu, creat específicament per als aforaments adaptats a la normativa de seguretat vigent per la pandèmia.