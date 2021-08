Juanjo Viñuela és un artista que enfoca habitualment la seva mirada envers el món de la dona, el seu empoderament. Però la pandèmia, tot allò viscut, va fer-li canviar la direcció. El resultat és un treball molt emocional, directe, carregat de simbolisme que, des de dissabte passat i fins al 26 de setembre, s’exposa a la sala Ca l’Anita de Roses sota el títol Vivències i absències.

«L’obra creada convida a la reflexió», afirma rotund. La mateixa reflexió que ha fet ell mateix tots aquests mesos. «Algunes peces han anat evolucionant dia a dia», diu sense negar que també les ha dotat d’algun toc d’humor per evitar la tristesa absoluta. Explica que va haver-hi un moment del procés creatiu que va imaginar un espai expositiu només amb marcs buits. Malgrat que la idea, que buscava potenciar aquest sentiment d’absència i buidor deixada per aquells que no han superat la pandèmia, no va quallar, un pòsit va quedar. Així, el visitant troba, dins l’exposició, un espai amb tot de marcs sense obra. «Es tracta de convidar a tenir aquestes persones absents en el pensament. No em semblava correcte un esclat de festa, no era honest», afegeix.

Una part de la producció que Viñuela presenta està influïda per una breu estada que va fer amb la família a cala Jóncols, a casa d’uns amics. L’aïllament que va viure, va ser total, sense telèfon, ràdio ni televisió que el destorbés, i va suposar «un retrobament brutal» que resta plasmat a l’obra. Reconeix que hi ha peces que, fins i tot, ha acabat descartant perquè no se sentia còmode amb elles. Creades en un temps prepandèmic no responen al que Viñuela volia explicar. Buscava impactar i, per representar la fragilitat però també la fortalesa de la societat ha inclòs maniquís de dones amb cúpules de vidre al cap, emulant una escafandre, o figures apilotades, sense possibilitat de fugir. L’artista reconeix que la seva és una «tècnica molt anàrquica, treballo amb tot el que cau a les meves mans». Fins i tot, material reciclat.

Feia quasi sis anys que Viñuela no exhibia obra a Ca l’Anita de Roses. Aleshores una gentada va omplir l’espai. Enguany, les restriccions només han permès ser una trentena. L’artista, però, ha volgut agrair vivament el suport de l’equip de l’Ajuntament per transportar i muntar l’exposició. «Sense ells no ho hauria fet», assegura.