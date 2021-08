La festa major de Roses ja està en marxa i les primeres sensacions són prou bones, ja que «el públic ha respost positivament», com explica el regidor de Cultura de l’Ajuntament, Èric Ibáñez, ocupant quasi totes les places de les actuacions musicals programades, sobretot les havaneres i l’actuació de l’orquestra Maravella, i de les propostes familiars i infantils. Totes elles s’han fet seguint els protocols, els mateixos que seguiran aplicant-se tota aquesta setmana i fins diumenge, jornada en què es clou la festa.

Un dels actes més esperats, per emotiu, és l’entrega de la Dracma de Plata a la colla gegantera de Roses. L’acte de concessió es fa just diumenge al migdia, coincidint amb la Mare de Déu d’Agost, en una cerimònia al Teatre Municipal. És un moment dolç que precedirà una mostra de cultura popular amb els gegants, el taller de danses tradicionals Bàlldemar i la cobla Mini-Stress a l’escenari de la Ciutadella. Aquesta és l’alternativa que ha trobat la regidoria a la tradicional cercavila que, a causa de la Covid, és inviable fer-se.

Entre els actes destacables que aquesta setmana aniran desgranant-se destaquen una sèrie de visites guiades a espais atractius del poble –la zona megalítica, el castell de la Trinitat o Falconera– i els concerts musicals, alguns dels quals passen a fer-se dins la Ciutadella: Doctor Prats, divendres, i Xavi Sarrià, dissabte. Per assistir-hi cal pagar 2 euros, una decisió pressa per l’Ajuntament per evitar que la gent reservi plaça i, finalment, després no hi vagin.

Sense focs ni alternatives

Ibáñez lamenta haver hagut d’anul·lar els focs artificials tot i que ja ho estaven meditant feia un temps veient les xifres de la pandèmia. «Hauria estat impossible gestionar les aglomeracions tal com els focs es feien normalment, és a dir, tirant-los des de l’espigó», comenta. Tampoc no s’ha plantejat alternatives com ara llançar-los des de diferents punts localitzats com han fet altres pobles perquè suposaven «tancar la porta a molta gent a l’hora de veure’ls o que aquests sortissin fora de casa».