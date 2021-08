Amb una masterclass i una exhibició de dansa urbana de les bessones que integren DME Mirrors, Carla i Àgata Rodà Panareda, s’obre la festa major de Sant Bernat de Garriguella aquest dijous al pati de l’escola. És el primer dels nombrosos actes que es proposen al llarg de nou dies, fins al diumenge 22 d’agost. La voluntat de l’Ajuntament és oferir entre una i dues activitats cada jornada per evitar concentracions. Totes, a l’aire lliure i gratuïtes.

DME Mirrors van ser notícia fa uns mesos després del seu pas pel programa The Dancer, de TVE, on es van quedar a les portes de les semifinals. Les dues ballarines tenen 17 anys, són de Capmany i estan vinculades a l’escola Dance Me de Figueres de Sònia Navarro. De fet, Navarro és qui els va crear la potent coreografia amb la qual van ser admeses al concurs. «Va ser una experiència molt bona i ens ha ajudat a avançar dins la nostra carrera», admet Carla Rodà. Tant ella com la seva germana van començar a ballar de ben petites –ballet i flamenc– i ara tenen incorporats estils diversos. A Garriguella, proposen una classe d’iniciació oberta a tothom per aprendre una coreografia: «No cal tenir nocions de ball, només voler-ho passar bé». Tot seguit, elles ballaran quatre peces pròpies.

Dins el cartell destaquen altres activitats que exigeixen inscripció prèvia com un taller i un tast de cervesa amb el Llúpol, que es fa aquest dissabte i el dilluns 16, al cementiri vell. També l’Escape Room exterior El gran tresor de Garriguella, que es fa el dilluns 16 i dimarts 17, un escape adaptat al municipi i amb un punt de trobada secret.

Dins la festa no faltarà l’esport amb una caminada nocturna el dijous 19 des de la plaça de Noves o una tarda esportiva amb el Club de Garriguella i els Tocavents de l’Albera, dissabte 21. També es farà la festa de l’esport el darrer dia de la festa al passeig dels Arbres.

El programa també inclou força música. Com avancen des del consistori, els joves poden gaudir de la Nit Jove «però ho hauran de fer asseguts». Serà el divendres 20, a l’espai del cementiri vell i s’ha escollit Pd’s Tonics per animar la vetllada. A banda de l’oferta per al sector juvenil, s’ha programat l’actuació de la cobla La Principal de Garriguella, dissabte 21 a les 6 de la tarda, a la plaça Gerisenca. La cobla local interpretarà sardanes, mentre que l’orquestra Gerunda oferirà un concert, el mateix dia, però a la nit. Per cloure les propostes musicals, el darrer dia de la festa major, el grup Terra Endins té previst interpretar una cantada d’havaneres al Cementiri Vell. La cita serà a partir de les 8 del vespre.

L’Ajuntament tampoc s’oblida dels més joves. Així ha programat l’Aquafest amb Més Tumàcat, el divendres 20. Dins un vessant més cultural, es presenta un llibre de fa uns anys, El castell de Sant Ferran i en Simonet, de Josep Puig, i la projecció del documental Simonet, el terror del francès, aquest dissabte. També s’aprofita la festa per presentar la revista del poble.