El cantant llançanec Fredrik Strand ofereix un recital líric aquest dijous 12, a les 22 hores, als jardins de la Residència Can Marly de Llançà. En aquesta ocasió, Strand estarà acompanyat del pianista i compositor Santi Escura. El jove cantant va néixer fa 22 anys a Suècia i ha estudiat cant líric al Liceu de Barcelona. Strand és un intèrpret molt polifacètic. L’any passat, per exemple, va publicar Viu, el seu darrer single. «La lletra de la cançó dona ànims i esperança en el difícil moment que ens està tocant viure». El concert de dijous és gratuït però l’accés és limitat i cal inscriure’s prèviament a la Casa de Cultura o bé trucant al telèfon 972 121 470.