Un viatge en el temps, guiat per les obres mestres més importants escrites per a les sis cordes. Amb aquest programa, el guitarrista Edoardo Pieri guia el públic a descobrir la seva pròpia poètica íntima i personal, que només pot partir de la Toscana, la seva terra natal per viatjar entre Brasil, Cuba, Espanya i Catalunya. Pieri, doncs, ha escollit detingudament aquestes obres mestres que es representaran entre els records més agradables dels seus 26 anys de carrera. Aquest concert s’ofereix dijous 12 a les 20 hores a l’Alfolí de la Sal de l’Escala, dins el festival de guitarra Girona-Costa Brava.