L’Ajuntament d’Espolla també s’ha volgut sumar a les propostes musicals d’estiu que es fan arreu de la comarca i aquest dijous, amb la col·laboració de SuportKultural, ofereix un concert doble a la plaça Marquès de Camps. Hi actuen, a partir de dos quarts de deu del vespre, Buenas Influencias, de Joanjo Bosk i Héctor Pérez, i The Best Of. Aquesta darrera formació, que actua a les onze de la nit, és el grup de versions del bisbalenc Miquel Abras. El seu repertori es basa en grups mítics com Nirvana, Brian Adams, Eric Clapton, Bob Marley o David Guetta.