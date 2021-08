Bona afluència de públic a les atraccions de Fires de Roses els primers dies de la festa major. Es tracta d’una de les primeres festes a la comarca que inclou atraccions dins del seu programa i això ha estat molt ben rebut per les empreses. «Tot i les limitacions que venen imposades per la normativa poden treballar», reconeix el regidor de Cultura, Èric Ibáñez.

Les atraccions de Fires estan ubicades a l’antic càmping Bahia, segueixen un protocol especialment dissenyat per elles i ocupen també tot l’espai que han deixat les Barraques que, per segon any consecutiu, no es fan. Les atraccions s’allargaran fins al dia 15 d’agost i també funcionaran els dies 20, 21 i 22.