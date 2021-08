Uri Caine és un dels més versàtils teclistes de l’última dècada. De formació tant clàssica com jazzística, va tocar des de molt jove amb grans figures com Philly Joe Jones i Joe Henderson. Amb quaranta-un àlbums com a solista, els seus arranjaments de composicions clàssiques de Mahler i Beethoven han tingut una magnífica acollida. Per això és tot un esdeveniment que Caine actuï al Festival de Cadaqués. La cita és aquest dimarts a les 10 del vespre a l’església.

El concert d’Uri Caine és un tastet del que ve divendres, l’actuació del també pianista i compositor menorquí Marco Mezquida, que presenta Talismán, l’obra més entregada i personal de totes les que porten la seva signatura, al Petit Sa Conca. Un treball que consolida el procés de maduresa d’una formació que va tenir origen en un projecte d’encàrrec, Los Sueños de Ravel, i que s’ha acabat convertint en un senyal d’identitat artística per a l’artista. Amb la inventiva i l’originalitat del polifacètic Aleix Tobías a les percussions, i la imaginació i intensitat del prodigiós Martín Meléndez al violoncel, Mezquida estableix una trama de complicitats que deriven en un so de trio tan original com únic.

L’endemà, també al Petit Sa Conca, es podrà gaudir de l’actuació de Pau Vallvé. Amb més de vint anys damunt els escenaris i després de llargues gires presentant els seus anteriors treballs, Vallvé torna per presentar el seu dissetè disc, La vida és ara», el sisè signat amb el seu nom. El disc ha estat autoeditat, compost, tocat, mesclat i produït tot per ell. A Cadaqués, arriba acompanyat per Darío Vuelta. Amb ells el 49è Festival de Música de Cadaqués tanca una edició molt més curta del que és habitual i adaptada a les circumstàncies, tot esperant que l’any vinent, just quan es compleixi el seu mig segle d’existència, es pugui celebrar com es mereix.