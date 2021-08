La Festa Major de l'Escala s’iniciarà amb l’obertura d’una exposició sobre el fons Joan Puig Guillot, recentment llegat a l’Ajuntament de l’Escala i custodiat per la fundació Vila Casas. Precisament, el pregoner d’aquest any serà el president de la Fundació Vila Casas, Antoni Vila Casas, amb un pregó que es farà de nou a la plaça de l’Ajuntament (l’any passat va ser virtual), però que requerirà que els assistents s’inscriguin prèviament i reservin cadira per evitar aglomeracions i mantenir la distància de seguretat. El pregó es combinarà amb un espectacle de videodansa, a càrrec de Toni Mira, Premi Nacional de Dansa 2010, amb projecció de quadres de la donació a la façana de l’església. Tant el pregó com l’espectacle es podran seguir també en directe a través de Canal 10 Empordà.

La plaça Catalunya concentra bona part de les activitats, per les seves dimensions i característiques i perquè permet un fàcil control de l’aforament. En aquest escenari estan previstos, entre d’altres, l’obra de teatre “Una estona amb Joan Pera. 100% humor” (1 de setembre), el concert de Festa Major amb l’orquestra Maravella o l’espectacle de circ i humor Fili Busters, de Mortelo & Manzani (2 de setembre); l’espectacle infantil “la veritable història dels 3 porquets”, de la companyia Xip Xap i l’espectacle “Íntimament Llach”, de Neus Mar (3 de setembre); el concert jove, amb Ítaca Band (4 de setembre) i diferents espectacles infantils i familiars. També es farà a plaça Catalunya una de les novetats d’aquest any, la cursa Xtrem Race -una cursa dins d’inflables amb un recorregut de 140 metres lineals- (3 de setembre) i el concert de fi de festa, amb Banda Neón.

Altres novetats d’aquest any són sessions d’entrenament rural (1 de setembre), de planetari natural per observar les estrelles en família des de la Punta (3 de setembre, amb una conferència prèvia sobre astronomia), l’espectacle de flamenc a càrrec de Santos Amaya i Companyia (4 de setembre) o l’espectacle Laser Show, que es farà a la Sala Polivalent el dia 5 de setembre. També a la sala polivalent està previst l’espectacle de màgia “Una nit amb el Mag Lari”.

La programació també inclou tasts de kayak, rem o pàdel surf per a grups reduïts. També repeteixen la tirolina salada, que permet sobrevolar l’espai de mar entre la casa del Gavià i la Riba (serà imprescindible, com amb la resta d’activitats, fer reserva prèvia, ja que es faran grups de 15 persones cada mitja hora per poder gaudir de la tirolina amb totes les garanties d’higiene i seguretat), l’escape room, concerts de sardanes, l’obert de tennis o una conferència i exhibició de l’embarcació de rem oceànic d’OceanCats.

Tal i com va succeir l’any passat, algunes activitats que eren clàssics de la Festa Major, com el festival nàutic, la cursa d’objectes flotants no identificats, les barrakes o els focs d’artifici, s’ha decidit que no es faran aquest any per tal d’evitar aglomeracions que no es puguin controlar. En canvi, es preveu recuperar les atraccions de fira, això sí, amb les restriccions que marqui el Procicat en el moment de la celebració de la Festa Major.

“Malgrat que encara no hem tornat a poder fer una vida ben normalitzada, el treball conjunt de tots els responsables de la Festa Major, començant per la Comissió de Festes i seguint per les entitats col·laboradores i amb la participació dels regidors i tècnics de l’Ajuntament, ha permès preparar una àmplia programació d’actes destinats a tots els escalencs i totes les escalenques; des dels més petits fins els més grans, i sense oblidar els joves... i tot organitzat seguint les mesures de prevenció sanitària que calen en aquests moments, amb la majoria d’activitats a l’aire lliure i amb els aforaments limitats, de manera que es poden respectar les distàncies i gaudir tranquil·lament dels concerts i espectacles”, destaca l’alcalde de l’Escala, Víctor Puga.

En la mateixa línia, el president de la Comissió de Festa de l'Escala, Jordi Roura, remarcava que "totes les activitats es faran per poder-ne gaudir amb les màximes precaucions".

Diverses activitats, com la tirolina, la cursa d’obstacles o el Laser show, entre d’altres, es faran amb sistema de torns. A l’hora d’inscriure’s cal reservar un torn i la no puntualitat suposarà la pèrdua de la reserva i l’accés a l’activitat.

Totes les entrades són gratuïtes i s’han de reservar a través del web inscripcions.lescala.cat, a excepció dels espectacles de Joan Pera i el Mag Lari, que són de pagament i s’han de reservar a través de www.entrapolis.com.

El cartell d’aquest any ha estat dissenyat per Roser Bona.