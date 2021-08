Les propostes musicals estivals se succeeixen i diferents espais de Castelló d’Empúries i Empuriabrava es converteixen aquest agost en escenaris privilegiats. Per una banda, MusicEstiu, un cicle musical de petit format i, per l’altre, la cinquena edició del Festival Nàutic Jazz on destaca l’actuació el 12 d’agost de La Locomotora Negra que, després de mig segle, s’acomiada finalment del públic. Ambdós són promoguts per l’Ajuntament amb la voluntat de fomentar i donar suport a la música en directe i els locals.

El cicle MusicEstiu va iniciar-se justament aquesta passada setmana. Coordinat per Joanjo Bosk, inclou propostes de jazz, blues, bossa nova, música cubana, rock i rumba, entre altres. Aquest dimarts, per exemple, actua el duo Jack’ O Diamonds al restaurant AMS del Passeig Marítim mentre que diumenge ho fa The Moon Duo al Delta Muga.

Per altra banda, el Festival Nàutic Jazz, que es fa íntegrament a la platja d’Empuriabrava, segueix apostant pel talent dels artistes catalans amb la ja esmentada Locomotora Negra (12 d’agost) i la Sant Andreu Jazz Band de Joan Chamorro, que actua el 19 d’agost. Per cloure el festival el 26 d’agost s’ha escollit la New Orleans Gospel Quartet, una formació nord-americana establerta a França que reconnecta al públic amb les essències més pures de la música vocal del poble afroamericà.