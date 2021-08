L’Ajuntament de Vilajuïga tornarà a celebrar, aquest agost, les Jornades Culturals i Esportives després d’una primera edició el 2019 i de cancel·lar-les l’any passat a causa de la pandèmia. Les d'enguany tindran lloc del 13 al 22 d’agost i comptaran amb moltes activitats, algunes de les quals de la mà de les entitats del municipi.

L’activitat que inaugurarà les jornades serà l’exposició Els últims dies, del fotògraf local Joel Joan, que en farà una visita guiada. Al llarg de la setmana, es podrà visitar de les 19 a 21 h a la sala d’actes del Centre Cívic.

Durant la resta de la setmana, hi haurà altres activitats. El 14 d'agost tindrà lloc una bicicletada nocturna, el dia 15 un espectacle teatral de Píndoles Teatre, i del 16 al 21 d'agost un taller de dansa.

El mateix dia 16, l'esportista local, Pau Coll, farà una xerrada, i l'endemà hi haurà mercat de segona mà i taller de plantes remeieres. El concert d'havaneres de Les Anxovetes serà el dia 18, mentre que la gimcana pel poble i la presentació del llibre D’abantes a Xurrencai – El parlar de l’Empordà seran el 19 d'agost.

Per primera vegada, se celebrarà la primera edició del Tastajuïga, una ruta de tapes pels establiments de restauració del poble, el dia 20 d'agost. El concert de petits i grans músics de Vilajuïga, la jornada de portes obertes al Castell de Quermançó i la mostra de l’Esbart Nova Dansa del Casino Menestral de Figueres coincidiran el 21 d'agost.

Finalment, el dia 22, hi haurà la cloenda de les jornades amb l'espectacle de dansa RUBBISH a càrrec de Pep Mogas.

Aquesta programació, poc després d’acabar la Festa Major que aquest any de forma prudencial s’ha decidit reduir-ne els actes nocturns, pretén complementar les activitats d’oci i culturals que se celebren al municipi. A més, vol ser una oportunitat perquè els veïns i veïnes, així com qualsevol persona interessada en la cultura, surti al carrer o s’acosti a Vilajuïga per gaudir d’una estona agradable.