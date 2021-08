La cobla-orquestra La Nova Blanes actua diumenge per primer cop a Vila-sacra. Ho fa a les 7 de la tarda cloent els actes de la festa major d’estiu que, sempre respectant la normativa i malgrat la pandèmia, comença divendres i s’allarga tres dies. L’alcaldessa Maria Corbairan explica que han volgut mantenir-la perquè «la festa és important». No oblida que ja van haver de suspendre la d’hivern i que la d’estiu, malgrat haver de fer els actes musicals amb el públic assegut, mascareta i l’obligació de reservar plaça, serveix per «donar oportunitats als veïns» per desconnectar.

La festa està pensada per tots els públics. Així divendres es presenta el llibre 101 Comunicats de la DUI a la Sentència al centre cívic a les 8 del vespre mentre que dissabte, a les 5 de la tarda, els infants poden gaudir d’inflables i una festa de l’escuma a la zona de les antigues escoles. En aquest mateix espai, però a les 10 del vespre, el grup Les Veus de Parlavà ofereixen una cantada d’havaneres. Repeteixen de l’any passat perquè, com diu l’alcaldessa, «la gent ens ho va demanar». Diumenge l’ofici a l’església té l’acompanyament de la coral local Veus Blanques que interpretarà, posteriorment, algunes peces. Tot seguit s’inaugura a la sala de plens de l’Ajuntament l’exposició Els cants de la canya, organitzada per l’Institut d’Estudis Empordanesos. Per tancar la festa, La Nova Blanes té previst oferir una audició de sardanes i un concert al pati de les antigues escoles.