L'artista rosinc Juanjo Viñuela presenta, a partir d'aquest dissabte, la seva nova exposició a la sala Ca l'Anita de Roses. El creador ha volgut batejar aquesta nova mostra amb el títol Vivències i absències. No és la primera vegada que Viñuela exposa a casa i sempre que ho ha fet no ha deixat a ningú indiferent. L'accés a la sala és lliure però per assistir a la inauguració, que es fa dissabte a les 7 de la tarda, cal reservar plaça al web rosescultura.cat. Aquesta exposició es pot admirar fins al 26 de setembre, en horari de matí i tarda.