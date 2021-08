La 21a edició del Festival Sant Pere de Rodes acull, aquest vespre a les 8, l'actuació dels músics austríacs Vadim Tchikic i Gérard Gasparian. El concert des de Viena és el número cinc dels catorze que hi ha programats per aquest estiu.

L'actuació serà al Monestir de Sant Pere de Rodes per la qual encara queden algunes entrades disponibles al web del festival.

El violinista Vadim Tchikik és considerat «mestre» segons la revista Diapason, i ha estat guanyador de diversos premis internacionals, a més de ser nomenat Juventus Laureat pel Consell d'Europa. D'altra banda, el pianista Gérard Gasparian actua regularment a França i a Europa, tant com a solista, com amb orquestra o en concert de cambra. Ha actuat en llocs emblemàtics com la Salle Gaveau de París, a La Fenice de Venècia, a la Victoria Hall de Ginebra, al Festival Berlioz, al Festival du Vigan i a Nancyphonies.

El programa del concert d'aquest vespre serà el següent:

Wolfgang Amadeus Mozart

Sonata en Do Major, KV296

I. Allegro vivace

II. Andante sostenuto

III. Allegro

Ludwig van Beethoven

Sonate n9 “A Kreutzer”

I. Adagio sostenuto – Presto – Adagio

II. Andante con variazioni

III. Presto