El grup musical Convertons actuarà a l'escenari del Club Nàutic Empuriabra el diumenge 15 d'agost, a les 21 h, dins del marc del festival MúsicEstiu 2021. La proposta serà la número sis de les deu que hi ha programades al llarg dels mesos de juliol i agost per part de l'Ajuntament de Castelló d'Empúries.

L'esdeveniment és gratuït i es presentarà el projecte musical format per Josep Mª Soler, guitarra, Cristina Comaposada, veu i contrabaix. La trajectòria del grup és de més de cinc anys i han tocat en espais de l'Alt Empordà de renom com el Castell de Peralada, i en altres indrets com la Fortalesa de Sant Julià de Ramis.

Així doncs, es podrà gaudir de la música de Convertons a Empuriabrava, els quals oferiran un gran ventall de versions de jazz i pop, sempre oferint un toc personal.