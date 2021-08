Castelló d'Empúries està de Festa Major. La celebració va començar ahir, 6 d'agost, amb múltiples propostes culturals, d'entre les quals el pregó i el concert del grup Mafalda.

Els actes previstos per avui, dissabte 7 d'agost, a banda de la despertada amb els Fusellers de Castelló d'Empúries, que ha tingut lloc a les places i als carrers del centre històric, aquest matí a les 9, hi ha l'espectacle Disorder, a càrrec de Pere Hosta, recomanat per a infants a partir de 10 anys. A més, a les 19.15 h, hi ha concert amb els Pelukas, a l'aparcament de la Farinera, i a les 21 h, l'espectacle de dansa Paisatges del temps a càrrec de la companyia El Paller amb la col·laboració d'Els Mals Endreços.

Per tancar el dia d'avui, se celebra un espectacle de foc amb els Senyors del Foc: Renaixem, a les 22.30 h, a la pista de la sala Polivalent.

Per a totes les propostes, a partir de la tarda, del dia d'avui, és necessària reserva d'entrada prèvia.

La Festa Major de Sant Llorenç s'allargà fins al dimarts 10 d'agost, amb altres propostes.