L’Ajuntament de Capmany ha preparat un estiu amb un programa d’activitats molt variat i pensat per a tots els públics. A més de presentar a l’aire lliure diversos llibres amb els seus autors, també acull actuacions de teatre a la societat La Fraternal. La darrera actuació, de l’agrupació Sol Solet de Campdevànol amb Un esperit a la cadira del cicle Teatre en positiu, ha estat molt ben rebuda pel públic local. També hi ha projeccions de cinema a la fresca en un ambient familiar destacable. Coco, guanyadora de l’Òscar del 2018, es va projectar la setmana passada a la plaça de mossèn Eduard. Tanmateix, les germanes Àgata i Carla Rodà, una de les sensacions del programa The Dancer de TVE, ofereixen un casal gratuït de dansa urbana fins a l’11 d’agost.