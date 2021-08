La recuperació de les fires d’atraccions a l’antic càmping Bahia, l’ús de la Ciutadella per concerts i una mostra de cultura tradicional i l’entrega de la Dracma de Plata a la colla gegantera pels seus vint-i-cinc anys d’història són alguns dels trets destacats que llueix el cartell de la festa major d’estiu de Roses. Una celebració que arrenca aquest divendres i s’allarga fins diumenge 15 i que, malgrat la pandèmia, ofereix més d’una trentena de propostes per a tots els públics.

Fa un mes i mig que els responsables de la festa van tancar el calendari de propostes. Aleshores, les xifres de la pandèmia eren molt millors. El regidor de Cultura, Èric Ibáñez, explica, però, que el van imaginar «pensant en circumstàncies més adverses» com són les actuals. Això els ha permès mantenir tots els actes a excepció dels focs artificials que, a hores d’ara, «i amb una mirada optimista» es mantenen en stand-by. «S’han d’evitar aglomeracions i els focs, com estan pensats i com s’han fet sempre, són una activitat incontrolable», reconeix.

Quelcom que celebra vivament Ibáñez és el fet de recuperar la fira d’atraccions, sempre seguint un pla específic dissenyat per un enginyer que també ha treballat pel Procicat. A més, el fet que no es facin les Barraques els permet disposar de més espai a l’antic càmping. On també gaudiran de molt espai serà als concerts de festa major: Doctor Prats, divendres 13, i Xavi Sarrià, dissabte 14. Els dos es faran dins la Ciutadella «seguint el model de Sons del Món» amb espai propi per a concert i espai per la barra que gestionarà una entitat local. Per garantir que el públic que reservi plaça hi assisteixi, l’Ajuntament ha decidit fer pagar el preu simbòlic de 2 euros. Aquesta no serà l’única oportunitat de gaudir de la música. La plaça Frederic Rahola acull els concerts de l’orquestra Maravella, la cobla Ciutat de Girona i l’orquestra Saturno i les havaneres d’Els Pescadors de l’Escala.

Mostra de cultura popular

A la Ciutadella, també es fa una mostra de cultura popular i tradicional, el dia 15, que celebra vivament el regidor, ja que permet tornar a veure ballar els gegants i recuperar les danses tradicionals Bàlldemar amb el so dels Mini-Stress. Quelcom que salta del programa oficial, per la voluntat d’excloure actes religiosos, és la missa Oikumene que tenia lloc des de feia anys en diferents llengües.

La festa ofereix un munt de visites teatralitzades com ara als búnquers de Falconera, aquest dissabte a les 7 de la tarda i dissabte 14. També la participació en un Escape Room al carrer, dilluns 9, o una visita al rocam del Far amb els geòlegs Elena Druguet i Jordi Carreras, el dijous 12, a les 7 de la tarda. Cal destacar la presentació dels llibres Històries d’alcaldes de Joaquim Nadal i Joan Armangué, el dimecres 11 al jardí dels Mas de les Figueres.