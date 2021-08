L’Ajuntament de Roses anuncia que el Castell de Focs Artificials previst dins de la programació de la Festa Major d’enguany queda suspès. L’acte, que estava previst per a la nit de diumenge 15 d’agost a la platja de la Punta com a acte de tancament de les festes, ha quedat finalment anul·lat per evitar riscos sanitaris derivats de la pandèmia i per no poder garantir que no es produïssin aglomeracions de públic.