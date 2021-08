Després de quasi un any sense festes majors, els joves de Bàscara en tenien ganes. La comissió actual, integrada per sis joves del poble, assessorats pels regidors de Cultura i Joventut Sílvia Cortada i Jaume Carreras, han creat un programa molt atractiu, amb propostes diverses i, sobretot, divertides com ara una tarda d’acció i aventura on, fins i tot, hi participa el veí Arnau Sala, porter del Bàscara, de 25 anys, fent una exhibició i arrossegant tres tràilers de 40 tones de pes. Sala va ser als preliminars del Campionat de la Lliga Nacional de Força a Madrid, una competició per proclamar l’home més fort de l’Estat, quedant en segon lloc.

Aquesta tarda d’aventura, que es fa dissabte a la zona esportiva, té molts altres al·licients. Un d’ells és l’Humor Amarillo, tota una sèrie de proves per determinar el grau d’agilitat, equilibri i l’humor dels participants. Es fa de 5 a 7 de la tarda i costa 1 euro a cada assistent. Els menors, però, han d’anar acompanyats i cal dur mascareta. Tot seguit, també es proposa una sessió Gym a càrrec dels responsables del centre esportiu Diaita –un entrenador personal i psicòleg i un nutricionista i fisioterapeuta–que obrirà el setembre al poble.

Portes obertes a l’Espai Jove

La festa, però, s’engega divendres a les 6 de la tarda amb una jornada de portes obertes a l’Espai Jove, obert recentment i ubicat al pis superior del Paller d’en Xirau, un immoble municipal però gestionat pels mateixos joves. Tal com explica Lídia Poch, integrant de la comissió de joves, aquest és un espai on els adolescents, a partir de 12 anys, poden gaudir d’alguns serveis com veure la televisió o jugar al ping-pong. A més a més, el mateix divendres a les 8 del vespre, el cantautor Roger Mas ofereix un concert a la plaça de l’Església dins els actes del Mil·lenari. Per assistir cal, però, reservar prèviament a salut@bascara.cat.

La festa tindrà un bon colofó diumenge. A les 10 del matí es proposa la visita medieval Bàscara 1000 anys, església, castell i vila a càrrec de l’historiador Albert Riera i Pairó qui no només incidirà en el tema principal, els mil anys de l’església, sinó que també posarà èmfasi en el castell, les muralles i els casals de Bàscara, tan representatius del poble. La visita gratuïta està pensada per a un nombre màxim de 25 persones. Tot seguit, a les 12 del migdia, es fa la missa solemne i ja a la tarda, a les 6, l’associació 113 representa la comèdia 13 dimarts. Es fa a la plaça Major, a l’aire lliure, costa 3 euros però cal reservar a correuajuntament@bascara.cat.

Del cartell inicial, i a causa de les darreres restriccions, han caigut actes com un sopar, un concert i l’Hora del Mojito pensats per dissabte a la nit. Els organitzadors, però, estan satisfets amb els resultats, ja que, almenys, poden fer la festa. Tot i això, tant Poch com els seus companys, tenen l’esperança d’anar ampliant la comissió amb noves incorporacions per «no perdre el relleu» natural, persones que preservin les mateixes ganes de fer que a ells els impulsen a seguir.