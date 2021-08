Viladamat ha respirat ambient de festa tot el cap de setmana passat. La pluja va voler-s’hi afegir però no va aconseguir aigualir el festeig, perquè aquest és un poble molt ben organitzat i, per això, des de l’Ajuntament, la seva alcaldessa, Dolors Pons, ha volgut aplaudir la bona predisposició dels joves per trobar una alternativa viable al mal temps. «Van fer possible, en només unes tres hores, que unes activitats que estaven previstes en espais a l’aire lliure es poguessin traslladar al local social. Van reaccionar molt de pressa quan la pluja començava a amenaçar i cal reconèixer la gran tasca han fet per la festa», ha comentat l’alcaldessa, referint-se al Grup de Joves Santfelius.

En caure el capvespre

Com ve sent habitual en aquest petit poble de l’Alt Empordà, la tradició ha marcat la Festa Major. La cercavila amb la Colla Gegantera i les Gralleres de Viladamat va reunir un nombrós públic familiar a la plaça de l’1 d’Octubre diumenge, 1 d’agost, quan ja queia el capvespre.

La música també ha estat molt present en el programa festiu. Destacar, per exemple, l’originalitat i la frescor de la Balkan Paradise Orchestra, amb una posada en escena impactant, enèrgica i festiva. La força i el moviment d’aquesta banda incansable, formada per onze instrumentistes de vent i percussió, es va transmetre des de l’inici fins al final del concert, amb l’empatia del públic.