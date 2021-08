L’amistat entre Salvador Dalí i Federico García Lorca és el fil conductor de Lorca, espectacle al qual dona vida l’actor Joel Minguet i que permet resseguir la joventut del poeta a través de la música i la paraula. Lorca, que es representa aquest dimecres a dos quarts de vuit del vespre al Teatre Art i Joia, és la segona proposta del 49è Festival de Cadaqués, una edició en format reduït i «de transició», tal com l’ha qualificat el seu director, Xavi Fortuny.

Ja fa un temps que Joel Minguet gira amb Lorca. De fet, era el 2016 quan va començar a imaginar el muntatge vestit a través de les cartes que Dalí i Lorca es van escriure i d’anècdotes recuperades. L’actor, en aquesta ocasió, agafa la guitarra per recitar i emocionar amb un estil personal i directe que ell mateix ha definit com a «parlautor».

Aquesta no és l’única proposta de la setmana dins el Festival. Aquest diumenge està prevista l’actuació de Les Fourchettes, a la plaça 1 d’Octubre, a partir de dos quarts de vuit del vespre. Les Fourchettes són un quartet vocal de Barcelona creat l’any 2015 i format per quatre cantants d’estils diferents –clàssic, musical, jazz i gòspel– però unides per la passió per la música vocal. El públic les coneixerà, sobretot, pel seu pas pel concurs La Voz on van superar diferents eliminatòries. També es van proclamar campiones del concurs nacional de Barbershop SABS, convertint-se en el primer quartet femení que ho aconsegueix en aquesta categoria. Actualment, la formació està treballant en un nou muntatge on proposen un viatge per vuit dècades d’història de la música a través de la veu i l’experiència de les dones.

Ambdós espectacles tenen un preu de 12 euros i es pot adquirir l’entrada a través del web del festival. La plaça al recinte serà assignada per ordre d’arribada.