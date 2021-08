Pau Benítez, Blai Casals i Manu Sabaté donen vida a La gravetat de Coulomb, una formació que parteix dels sons tradicionals com el flabiol, l’acordió diatònic o el clarinet baix, però que no defuig jugar amb altres sonoritats tot incorporant instruments de percussió, pedals o noves harmonies que ens hi permetin empatitzar en ple segle XXI. Per comprovar-ho, tothom qui vulgui pot atansar-se aquest dimecres a la plaça Josep Pla de Figueres on tenen previst actuar a partir de les 10 del vespre.

L’actuació d’aquest trio, que és gratuïta però pel que cal reservar plaça, s’inclou dins l’oferta estiuenca de l’Ajuntament de Figueres on enguany tenen un especial pes els artistes locals. De fet, dimarts, al mateix lloc i la mateixa hora, està prevista l’actuació d’Ester Puig, a la veu i el violoncel, i d’Adrià Bardera, a la guitarra. Formats en música tradicional i jazz, juguen amb la tradició cercant nous camins. És així com han creat un repertori amb influències del jazz, el blues, la bossa nova i la cançó catalana. Els acompanya a la bateria Manel Priego.