Mola.cat, el primer MarketPlace de l’Empordà, presenta a l’Escala, aquest mes d’agost, el Festival Km0. Aquesta proposta, que tindrà lloc de l’1 al 20 d’agost, i de set del vespre a onze de la nit, preveu omplir de parades d’artesania, ecoaliments, degustació, música i art el Passeig del Mar, 17.

Mola.cat és un mercat de circuit curt. La seva filosofia es basa en la proximitat, i és que, tal com expliquen responsables del mercat, el 90% dels productors estan a menys de 50 quilòmetres del client final. Per aquest motiu, es prioritza la frescor dels productes, estalviant en transport i emmagatzematge, i minimitzant la petjada ecològica. En aquest sentit, el market place aposta per la sostenibilitat, la qualitat, l’ofici i el talent. Tot plegat vol afavorir la comunicació i l’intercanvi d’informació entre productors, així com ajudar la seva difusió.