El duo Rubio & Franch, format per Maite Rubio i Miriam Franch presenten aquest dilluns 2 d'agost al Port de la Selva l'espectacle Agua & Vino, un viatge expressiu, potent i carregat d'emoció. És una actuació programada dins del Mediterranean Guitar Festival i tindrà lloc a l'Església de la Mare de Déu de les Neus, a partir de les nou del vespre.

Amb un directe expressiu i potent el duo combina interpretacions atrevides, arriscades i plenes de vitalitat amb d'altres que alhora són de profunda i delicada sensibilitat musical.

És evident la complicitat i l'extraordinària connexió que hi ha entre aquestes dues guitarristes que sense deixar de banda la seva pròpia personalitat, desprenen una simbiosi especial que, com a públic, no et deixa pas indiferent. Amb la naturalitat de la posada en escena i la seva generositat musical aconsegueixen que l’espectador s'endinsi en un viatge carregat d'emocions, únic i diferent a cada concert.

