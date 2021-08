«Somos hijos de la tierra, y vengo a escuchar de cerca, todo lo que te preocupa nada más, eres libre al respirar, eres aire» va exclamar Nil Moliner, ahir, poc després de les deu de la nit, per començar la presentació de la Gira Zero al Sons del Món de Roses.

Sota un espectacle impressionant de pantalles, llums i música en directe, el cantant de Sant Feliu de Llobregat va revolucionar els assistents amb el ritme de «Sale el sol». L’alegria i el bon rotllo de Nil Moliner es contagien. És fàcil que passi de cançons molt mogudes, que ell no deixa de ballar, a cançons més lentes i emotives com «Déjame escapar».

Nil Moliner va aprofitar l’ocasió per presentar el seu nou tema «Solo», explicant al públic que els mesos de confinament l’havien fet sentir precisament així: sol. A partir d’aquella cançó, el concert es va calmar, i l’artista va deixar entreveure el seu costat més sensible amb els ritmes de «Mejor Así» i «Por última vez». Cançons que parlen de desitjos impossibles o de relacions que no funcionen.

El cantant no va deixar escapar l’oportunitat d’actuar davant 1.200 persones per reivindicar que hi ha gent que segueix morint al mar. Per aquest motiu, ell i la seva banda van tocar «Tal vez».

Al cap d’una estona, a l’escenari, van aparèixer grans tambors, foc d’uns canyons especials i Nil Moliner vestit amb una mena de túnica amb caputxa. Aquest moment el va aprofitar per entonar l’èxit «Mi gente» de J Balvin i Willy William. El públic cridava i, encara que estava degudament assegut, en aquell instant, la Ciutadella semblava una autèntica discoteca.

«Mi religión», un dels grans èxits de Nil Moliner, va arribar just després. Quan va acabar, l’artista va explicar que li havia arribat un missatge, d’un dels seus seguidors, que li havia fet molta il·lusió. Per això, va reclamar a un dels assistents, que pugés a l’escenari i aquest ho va demanar a la seva parella, la Laia. Amb ella a l’escenari, Nil Moliner va deixar anar un: «Roses, estic igual que tu», volent demostrar que s’estava aguantant l’emoció igual que el seu públic. Després de donar les gràcies al cantant, l’assistent li va demanar a la seva parella si volia casar-se amb ell, i la Ciutadella va tornar a emocionar-se, fet que ho va demostrar amb un aplaudiment etern.

Amb el públic encara encantat per la situació, Nil Moliner va seguir amb el seu darrer èxit «Libertad», una de les grans cançons de moda del moment. També va arribar «Esperando», tema en què va explotar una gran quantitat de confetti blanc.

Després d’anunciar que marxava, el cantant va tornar només acompanyat per Litus Guilera per demostrar, amb «Soldadito de Hierro», que Nil Moliner no és només alegria. El públic va quedar totalment encisat i va seguir així amb «Som ocells».

L’explosió final de «Bailando», amb confetti de colors, rialles i agraïments al públic inclosos, va tancar el concert que va demostrar, una vegada més, que Nil Moliner és un artista d’energia incombustible.