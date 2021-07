Les visites guiades al port de Roses s’han convertit en un dels atractius turístics que estan a l’agenda d’activitats tot l’any. Cada vegada hi ha més persones interessades a conèixer com és la feina a les barques, com treballen els pescadors i com és el dia a dia en un pòsit pesquer. La idea d’aquestes visites ha estat un èxit des que es van instaurar.

Saps què es pesca a les aigües del litoral altempordanès? Vols veure què passa quan arriben els vaixells de pesca a port? Has vist mai com funciona la seva venda a la llotja? Amb aquesta visitat guiada, professionals del mar et donen totes les respostes al port pesquer de Roses tots els dimarts i divendres, a les 5 de la tarda.