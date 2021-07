Aquest matí, al Passeig Marítim d’Empuriabrava, s’ha presentat el 5è Festival Nàutic Jazz de Castelló d'Empúries. A l’acte hi ha assistit l’alcalde, Salvi Güell, i la regidora de Cultura, Xon Hugas.

En aquesta edició, tot i que es continua apostant per les formacions de casa, per artistes catalans i joves promeses, s’hi ha afegit un grup provinent de França. Així doncs, el cartell del Festival compta amb noms tant reconeguts com La Locomotora Negra, la Sant Andreu Jazz Band i la New Orleans Gospel Quartet.

La Locomotora Negra s’acomiada després de cinquanta anys a l’escenari

El concert de La Locomotora Negra, que tindrà lloc el dia 12 d’agost, inaugurarà aquesta cinquena edició del Festival. Amb ells tindrem l’oportunitat de celebrar els seus cinquanta anys a l’escenari i el comiat de l’orquestra més antiga del país. Aquest serà un dels únics concerts que oferirà la Locomotora Negra a casa nostra.

A través del seu repertori, seguirem el fil de la seva història, des que va néixer com a quintet en una actuació a la Cova del Drac (Barcelona) fins a la big band actual formada per 17 músics, on s’hi afegiran dos artistes convidats. Amb ells viurem un emotiu comiat i un concert entranyable davant de la platja d’Empuriabrava.

La Sant Andreu Jazz Band, 15 anys

Una altra celebració d’aquesta cinquena edició arribarà amb la Sant Andreu Jazz Band que enguany arriba als quinze anys de la seva creació. L’Orquestra amb més projecció de casa nostra formada per joves, pujarà a l’escenari de la platja d’Empuriabrava el 19 d’agost.

Aquesta formació de Jazz dirigida per Joan Chamorro ha creat un planter de talents , popularitzant el jazz clàssic al nostre país. En el repertori del concert que oferirà l’orquestra a l’espai platja predominaran els temes de swing, un tribut al món de les big bands (Duke Ellington, Cpunt Basie, etc.), concedint un gran espai al jazz vocal (Alba Armengou, Alba Esteban, Clàudia Rostey, Èlia Bastida, Koldo Munné i Joan Martí).

Vetllada de gòspel amb la New Orleans Gospel Quartet

Aquest tercer concert, en format més reduït, tancarà el festival el dia 26 d’agost. El quartet ens reconnectarà amb una de les essències més pures d’aquesta música vocal nascuda del poble afroamericà. La formació són quatre músics d’Estats Units establerts a França que fan reviure un període estel·lar de la música negra americana, la dels anys 60, rendint homenatge a grups imprescindibles com The Jacson Southenaires, The Barret Sisters o The Blind Boys of Alabama, entre d’altres.